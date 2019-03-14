Son Dakika Haberleri: Fransızlar Sorunları Çözeceğine İnanmıyor

Fransızlar Sorunları Çözeceğine İnanmıyor

1 saat önce

ELABE araştırma kuruluşunun yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'i hükümetin ülke çapında düzenlediği 'ulusal müzakerelerin' sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunları çözeceğine inanmıyor.

Fransızlar Sorunları Çözeceğine İnanmıyor, System.String[]
ELABE araştırma kuruluşunun yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'i hükümetin ülke çapında düzenlediği 'ulusal müzakerelerin' sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunları çözeceğine inanmıyor. Ankete katılanların yüzde 63'ü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin, müzakerelerden çıkacak sonuçları dikkate almayacağını ifade etti. Sarı yelekliler hareketine destek veren Fransızların oranının yüzde 61, karşı çıkanların yüzde 28 olduğu belirlendi.

Ankette, Fransızların yüzde 52'si alım gücü, yüzde 46'sı vergi ve yüzde 28'si emeklilik konularında hükümetin çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti. Sarı yeleklilerin eylemleri devam ederken hükümet ile Fransızlar arasında 15 Ocak'ta başlayan müzakere toplantıları, 15 Mart Cuma günü sona erecek.

SARI YELEKLİLER EYLEMLERİ

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:10 

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