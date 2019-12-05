Son Dakika Haberleri: Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor
Son Dakika Dünya Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor - Son Dakika Dünya

Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor

6 saat önce

Fransız ve Almanlar Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor

Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor, System.String[]

İngiltere merkezli anket ve veri analiz şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmada Fransızların yarısından fazlası Türkiye'nin olası bir saldırıya maruz kalması durumunda NATO'nun Ankara'yı savunmasına sıcak bakmıyor.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' yönündeki ifadeleri dünya gündemini haftalarca meşgul etti. Bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik tepki göstermesi, halihazırda Barış Planı Harekatı nedeniyle gerilen Paris-Ankara ilişkilerini daha da olumsuz etkiledi.

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İngiltere, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:28 
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