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Fransızların çoğunluğu yeni yıldan umutsuz - Son Dakika

Fransızların çoğunluğu yeni yıldan umutsuz

31.12.2021 10:20
Fransızların çoğunluğu yeni yıldan umutsuz

Fransa'da halkın çoğunluğu yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sağlık krizi kaynaklı sorunların devam edeceği gerekçesiyle yeni yıla iyimser girmiyor.

Fransa'da halkın çoğunluğu yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sağlık krizi kaynaklı sorunların devam edeceği gerekçesiyle yeni yıla iyimser girmiyor.

Odoxa BackBone-Consulting Araştırma Enstitüsü, Le Figaro için Fransızların 2022'ye girerken beklenti ve düşüncelerine ilişkin anket yaptı.

Ankete göre, Fransa'da halkın yüzde 59'u yeni yılın 2021'e göre çok farklı geçmeyeceğini, özellikle sağlık alanında yaşanan krizin devam edeceğini belirtirken yüzde 23'ünde gelecek günlerin daha da kötüleşeceği, Fransa'yı kötü senaryoların beklediği görüşünde.

Yeni yılın güzel başlayacağını umanların oranı ise yüzde 17'de kaldı.

Fransızlar bitkin ve yorgun

Yüzde 85 Kovid-19 nedeniyle 2022'nin salgın gölgesinde geçeceğini düşünürken Fransızların önemli bir kısmında da bu durum nedeniyle bitkinlik ve yorgunluk hakim.

Ülkede 10 kişiden 6'sı, gelecek aylarda Sarı Yelekli protestolarına benzer büyüklükte sosyal bir hareketlilik görüleceği endişesini taşırken Fransızların yüzde 49'unda ekonomik kriz korkusu var.

Yüzde 53, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin çok farklı geçmeyeceğini mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçileceğini düşünürken yüzde 28 sağcı aday Valerie Pecresse'in seçileceği görüşünde.

Aşırı sağcı adaylar Marine Le Pen veya Eric Zommour'un seçileceğini düşünenler ise yüzde 22 olarak ankete yansıdı.

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Araştırma, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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