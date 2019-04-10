Son Dakika Haberleri: Fransızların Güvenini ve Saygısını Kaybetti'

Fransızların Güvenini ve Saygısını Kaybetti'

1 saat önce

JACOB, yaptığı açıklamada, Macron'un göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü siyaseti eleştirdi.

Fransızların Güvenini ve Saygısını Kaybetti', System.String[]
JACOB, yaptığı açıklamada, Macron'un göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü siyaseti eleştirdi. Macron'un ülkede önemli değişiklikler yapmayı hedeflediğini ancak ülkenin daha kötü bir hale geldiğini belirten Jacob, cumhurbaşkanının Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini ileri sürdü. Seçimin, cumhurbaşkanının ve hükümetin meşruluğunu gösteren tek yol olduğunu belirten Jacob, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Christian Jacob, hükümetin sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği 'ulusal müzakere' toplantılarını Fransızların güvenini kazanmak için yetersiz bulduğunu kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 
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