Son Dakika Haberleri: Fransızların Medyaya Duyduğu Güven En Düşük Seviyede

Fransızların Medyaya Duyduğu Güven En Düşük Seviyede

51 dakika önce

Fransa'da yapılan bir anket, Fransızların nerdeyse yarısının medyaya güvenmediğini ortaya koydu.

Fransızların Medyaya Duyduğu Güven En Düşük Seviyede, System.String[]
Fransa'da yapılan bir anket, Fransızların nerdeyse yarısının medyaya güvenmediğini ortaya koydu.

Kantar araştırma şirketinin La Croix gazetesi için yaptığı ankette, Fransızların medyaya duyduğu güvenin 1987'den bu yana en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Ankete göre, Fransızların sadece yüzde 38'i televizyon, yüzde 50'si radyo ve yüzde 44'ü yazılı basın ve yüzde 25'i internette yer alan bilgi ve haberlere güveniyor.

Fransızların yüzde 75'ine göre gazeteciler siyasi iktidara bağlı oldukları için özgür haber üretemiyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 25'i medyanın sarı yeleklilerin gösterileri hakkında ürettiği haberlerden memnunluğunu belirtirken, yüzde 67'si de medyanın eylemleri dramatize ettiğini düşünüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Fransa, Güncel
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