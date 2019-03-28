Son Dakika Haberleri: Fransızların Yarısına Göre Asker Geçici Cumhurbaşkanı Olabilir

Fransızların Yarısına Göre Asker Geçici Cumhurbaşkanı Olabilir

54 dakika önce

Fransa'da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısına göre ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Fransızların Yarısına Göre Asker Geçici Cumhurbaşkanı Olabilir, System.String[]
Fransa'da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısına göre ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Odoxa araştırma şirketinin anketine göre Fransızların yüzde 60'ı Fransa'nın teröre karşı savaş halinde bir ülke olduğunu görüşünü savunuyor.

Ankete göre Fransızların yüzde 55'i teröre karşı ülkede istisnai önlemlerin alınmasına ve güvenliği sağlamak için özgürlüklerin kısıtlanmasına hazır durumda.

Ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olanların oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sempatizanların yüzde 58'i ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin sempatizanlarının yüzde 71'i bu görüşü paylaşıyor.

Fransızların yüzde 54'ü terörle mücadele konusunda orduya güveniyor. Bu konuda polise duyulan güvenin oranı yüzde 20, adalete yüzde 9 ve hükümete yüzde 7 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Fransa, Cumhurbaşkanı, Güncel
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