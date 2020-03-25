Fransızların yarısından fazlası koronavirüs kriz yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.



BFM televizyonu için yapılan Elabe kamuoyu yoklaması sonuçlarında halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.