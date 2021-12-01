Fransızların yüzde 28'si faturalarını ödemek için borç alıyor - Son Dakika

Fransa'da yapılan bir anket, Fransızların yüzde 28'sinin faturalarını ödemek için borç aldığını ortaya koydu.

Intrum araştırma şirketinin yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 28'i son 6 ayda faturalarını ödemek için borç aldığını belirtti. Geçen yıl bu oran yüzde 21 olarak belirlenmişti.

Ankete katılanların yüzde 27'si ekonomik nedenlerden dolayı faturalarını geç ödemek zorunda kaldığını beyan etti.

Katılımcıların yüzde 49'u ise bu durumun sık yaşandığını aktardı.

Fransızların yüzde 32'si temel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık gelirlerinin yüzde 25'i kadar borç aldığını ifade etti. Avrupa genelinde bu oranın yüzde 25 olduğu belirtildi.

Son aylarda ekonomik durumlarının kötüleşmesiyle faturalarını ödeme ve para biriktirme konusunda zorluk yaşayanların oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bu oranın Avrupa genelinde yüzde 37 olduğu aktarıldı.

Ankete katılanların yüzde 36'sı hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen şirketlere yaptığı yardımları durdurmasının ekonomik koşulların kötüleşmesinin nedenlerden biri olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 67'si ise akaryakıt ve gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasının nedeni olarak yüksek enflasyonu gösteriyor.

Fransızların yüzde 67'si enflasyonun ekonominin üzerindeki olumsuz etkisinden endişeleniyor.