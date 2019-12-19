Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı - Son Dakika

Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı

6 saat önce

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı olduğunu ortaya koydu.

Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı, System.String[]

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı olduğunu ortaya koydu.

Elabe araştırma şirketinin anketinde söz konusu reforma karşı başlatılan grevlere destek verenlerin oranı yüzde 54 olarak belirlendi.

Fransızların yüzde 63'ü de Noel ve yılbaşı tatillerinde grevlere ara verilmesini istiyor.

Ankete katılanların yüzde 46'sı emeklilik reformuna ilişkin yaşanan sorunların sebebinin hükümet olduğunu ifade etti.

Ankete göre Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Macron ve hükümet emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.

Reforma karşı 5 Aralık'ta başlatılan grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için önceki gün ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Aralık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Ala'nın kütüğünü sorgulayan 3 kişiye 10 yıl hapis
Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Son Dakika Haberleri
08:45 Trump'ın azil dosyaları, Senato'ya gönderildi - Son Dakika
08:45 BEYOĞLU'NDA ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
08:45 Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
08:45 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:39 Malezya Başbakanı Mahathir: "Hiçbir Müslüman ülke gelişmiş olarak tanımlanmamaktadır" - KUALA - Son Dakika
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Son Dakika
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 08:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]