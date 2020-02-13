Fransızların yüzde 67'si emeklilik reformunun referanduma götürülmesini istiyor - Son Dakika
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Fransızların yüzde 67'si emeklilik reformunun referanduma götürülmesini istiyor

6 saat önce

Fransa'da halkın yarısından fazlası, ülkede toplumsal sorunlara neden olan emeklilik reformunun referanduma götürülmesini talep ediyor.

Fransızların yüzde 67'si emeklilik reformunun referanduma götürülmesini istiyor, System.String[]

Fransa'da halkın yarısından fazlası, ülkede toplumsal sorunlara neden olan emeklilik reformunun referanduma götürülmesini talep ediyor.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, Fransızların yüzde 67'si, emeklilik reformu konusunda referandum düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 56'sı da referandum düzenlenmesi halinde reforma karşı oy kullanacağını açıkladı.

Emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler nedeniyle bir süredir toplumsal sorunlar yaşanıyor. Ülkede son 34 yılın en uzun grevleri, 5 Aralık'tan bu yana devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterisi düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra çok sayıda gazeteci ve eylemci polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

Aralık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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