Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor - Son Dakika

Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor

26 dakika önce

Fransa'da yapılan bir ankette, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor, System.String[]

Fransa'da yapılan bir ankette, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Elabe araştırma şirketinin anketine göre, Mayıs 2017'de cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Macron'un genel politikalarından memnun olmayanların oranı yüzde 62 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 69'u, Macron'un 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olması halinde tekrar cumhurbaşkanı seçilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Halkın yüzde 31'i ise Macron'un yeniden cumhurbaşkanı olabileceği görüşünü paylaşti.

Ankete katılanların yüzde 61'i Macron'un emeklilik reformuna karşı dile getirilen tepkileri dikkate alması ve reformu geri çekmesi gerektiğini, yüzde 39'u da reformu desteklediğini belirtti.

Ülkede 2022'de cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek. Macron, şimdiye kadar seçimlere aday olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Emeklilik reformu ülkede bir süredir toplumsal sorunlara neden oldu. Reforma karşı 5 Aralık 2019'dan bu yana devam eden grevler, son 34 yılın en uzun süren grevleri oldu. Grevlere protesto gösterileri eşlik etti ve eylemler zaman zaman şiddete dönüştü.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı Macron, İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:36:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]