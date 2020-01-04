Fransızların yüzde 75'i emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika
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Fransızların yüzde 75'i emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor

6 saat önce

Fransa'da yapılan anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediğini ortaya koydu.

Fransızların yüzde 75'i emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor, System.String[]

Fransa'da yapılan anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediğini ortaya koydu.

Odoxa-Dentsu Consulting araştırma kuruluşunun France Info ve Le Figaro gazetesi için yaptığı ankette, söz konusu reforma karşı grev yapanları haklı bulanların oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

Fransızların yüzde 75'i hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini veya üzerinde değişiklik yapmasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 46'sı işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev 31 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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