FRAPORT TAV ANTALYA HAVALİMANI'NDA ATATÜRK SERGİSİ - Son Dakika

GAZETECİ ve turizm yazarı Halil Öncü, arşivinde bulunan 1940'lı ve 1950'li yıllara ait 10 Kasım gazetelerinden oluşan sergisini, bu yıl yine Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda açtı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde düzenlenen sergide aralarında Vatan, Ulus, Memleket, Dünya ve Cumhuriyet Gazetesi gibi 15 adet 1940'lı ve 1950'li yıllara ait orijinal 10 Kasım gazetesi yer alıyor. İç Hatlar Giden Yolcu katında açılan sergi 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Sergiye seyahat için gelen yolcuların büyük ilgi gösterdiği gözlenirken, ayrıca havalimanı çalışanları da sergiyi gezerek o dönemi yaşıyor.

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, pandemi sonrasında havalimanındaki ilk sergi olduğunu belirterek, "10 Kasım'ın da yaklaştığı şu günlerde Atatürk'ün ölümünün 83. yıldönümünde Halil Öncü'nün büyük destekleri ile burada bu sergiye imza atmış bulunuyoruz. Hem geçmişte basında çıkmış önemli haberleri hatırlatmak, görsel olarak yolcularımıza sunmak, aynı zamanda da 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünü hatırlamak için uygun ve doğru bir sergi oldu" dedi. Varol, sergiye evsahibi olmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, "10 Kasım gibi bizim için aslında, matemi üzüntüyü hatırlatacak bir günde Ulu önderi bu şekilde yad etmek, bir nebze de olsa hoş bir eda bırakıyor gönlümüzde" diye konuştu.

Yıllar önce bu gazete arşivini oluşturduğunu söyleyen Halil Öncü, havalimanı yönetimine teşekkür etti. Öncü, "Sergimizde Atatürk'ün ölüm yıldönümleri olan 10 Kasım tarihli, aralarında Vatan, Ulus, Memleket, Dünya ve Cumhuriyet gibi 15 adet orijinal gazete bulunuyor. Sergimizi gezenler adeta bir tarih yolculuğuna çıkıyor ve o dönemlerin 10 Kasımlarını yaşıyorlar" dedi.

Öncü, aynı sergiyi pandemi öncesi 2019 yılında da yine Fraport TAV Antalya ev sahipliğinde açtığını belirterek, "Sadece yolculuk yapanların değil tüm Antalyalıların buraya gelebileceklerini ve bu eşsiz sergiyi gezebileceklerini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.