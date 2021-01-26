Fraport TAV Antalya Havalimanı'nında unutulan ilginç eşyalar - Son Dakika

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nında unutulan ilginç eşyalar

26.01.2021 10:30
Fraport TAV Antalya Havalimanı'nında unutulan ilginç eşyalar, System.String[]

Her sene milyonlarca yolcu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda geçen yıl 3 bin 372 kayıp eşya kayda geçirildi. Kayıp eşya bürosunda muhafaza edilen eşyaların liste başını, gözlük, saat ve kemer oluştururken, ilginç eşyalar da dikkati çekti.

Her sene milyonlarca yolcu ağırlayan Fraport TAV AntalyaHavalimanı'nda geçen yıl 3 bin 372 kayıp eşya kayda geçirildi. Kayıp eşya bürosunda muhafaza edilen eşyaların liste başını, gözlük, saat ve kemer oluştururken, ilginç eşyalar da dikkati çekti.

Havalimanı idaresince muhafaza ediliyor

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, yaz aylarında en yoğun günde 3 dakikada bir uçak Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapıyor. Hava yoluyla gelen yolcuların bir kısmı ise beraberinde getirdikleri bavul, çanta ya da ziynet eşyalarını Antalya Havalimanı içerisinde unutabiliyor. Unutulan bu eşyalar havalimanı idaresince muhafaza altına alınarak, yine havalimanı içinde bulunan kayıp eşya bürolarında tutanakla birlikte sahibi bulunana kadar bekletiliyor.

Kayıp eşyanın büyük kısmı gözlükler

Kapısında güvenlik personelinin beklediği ve izinsiz kimsenin giremediği kayıp eşya bürolarında, çoğunlukla valiz ve çantalar dikkati çekiyor. 2019 yılında 8 bin 657 kayıt açılan kayıp eşya bürolarına, geçen yıl 3 bin 372 kayıt açıldı. Kayıp eşya sayısının düşüşünün en büyük sebebi ise yolcu trafiğinin pandemi nedeniyle 3'te iki oranında azalması. Antalya Havalimanı terminal işletmecisi Fraport TAV'a ait yaklaşık 100 metrekarelik kayıp eşya bürosundaki 3 bin 372 kayıp eşyanın büyük kısmını gözlükler oluştururken, aralarında ziynet eşyaları ve oyuncaklar da yer aldı.

5 dakikada kayıp bulunup tespit ediliyor

Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ercan Kuruçırak, Antalya Havalimanı'nda unutulan, kaybolan tüm eşyaların güvenli ellerde olduğunu söyledi. Yolcuların kaybettikleri ürünle ilgili havalimanıyla iletişime geçmelerinin ardından hızlı bir şekilde sonuca ulaşıldığını belirten Kuruçırak, "5 dakikada kaybın kayıtlarımızda olup olmadığı, buradaysa teslimi gerçekleştiriliyor. Bulunan eşyalar tutanakla birlikte bürolarımızda uygun koşullarda hiçbir zarar görmeden kanuni sürelerinin sonuna kadar saklanıyor" dedi. Kuruçırak, kayıp eşyadaki düşüşün turizm ve yolcu sayılarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Kaybolan ilginç eşyalar

Kayıp eşya listesinin başında güneş gözlükleri yer alırken, saat ve kemer sırayı takip eden eşyalar oldu. Kayıp listesinde hem boyutu hem de önemli olması nedeniyle kaybolması ya da unutulması pek mümkün olmayan eşyalar da yer aldı. Bir otomobile ait plaka, boyu 1 metreye yakın peluş ayı, su arıtma cihazı, nargile, dron, ikiz bebekler için puset, çaydanlık ve Rusya'daki bir kadın voleybol takımına ait 2019 yılında kazanılan birincilik kupası en ilginç kayıp eşyalar olarak kayda geçti.

Antalya, Uçak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Fraport TAV Antalya Havalimanı'nında unutulan ilginç eşyalar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor         
10:07
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü         
10:01
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi         
09:33
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:55:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalya Havalimanı'nında unutulan ilginç eşyalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei