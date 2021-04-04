Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi (Dk. 90 Voca), İbrahim Akdağ, Lobzhanidze (Dk. 62 Badji), Alper Potuk, Geraldo (Dk. 46 Paintsil), Borven
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı (Dk. 72 Kudriashov), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy (Dk. 81 Ufuk Akyol), Podolski, Sidney Sam (Dk. 81 Serdar Gürler) ???????
Gol: Dk. 82 Borven (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 21 Pazdan, Dk. 53 Endri Çekici (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Hakan Özmert, Dk. 55 Bünyamin Balcı, Dk. 61 Nuri Şahin, Dk. 68 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.
51. dakikada konuk takımdan Amilton'un sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içine ortasında topla buluşan Sidney Sam'in vuruşunda kaleye doğru giden meşin yuvarlağı çizgiden Pazdan kafayla dışarı çıkardı.
82. dakikada MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti. Başkent ekibinde Pinto'nun sol kanattan ceza sahası yakınından etkili ortasında kale sahasında topa iyi yükselen Borven kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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