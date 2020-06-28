Fraport TAV Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

STAT: KalyonHAKEMLER: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraGAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk.

STAT: Kalyon

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
HAKEMLER: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural), Kayode

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Amilton, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)

GOLLER: Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK) - Dk. 88 Jahovic (P) (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK) - Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. 66'ncı dakikada Antalyasporlu Hakan Özmert, rakibine yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antalyaspor, 88'inci dakikada Jahovic'in penaltı golüyle dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


- Gaziantep
Muhammet Demir, Günay Güvenç, Antalyaspor, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 11:20 Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor 07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 05:43:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]