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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

22.08.2021 23:45
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Valencia), Mbwana Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 87 Erkan Eyibil), Poli (Dk. 71 Milosevic), Ghacha (Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 87 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright

Goller: Dk. 89 Zajc, Dk. 90+2 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 62 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Naldo, Dk. 90+6 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

52. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla soldan aut çizgisine kadar inen Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topa, kale sahası önünde Osayi-Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.

57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90+2. dakikada skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu, topu boş ağlara yolladı: 2-0.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Halil Umut Meler, Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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