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Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

13.09.2021 22:13
Fraport TAV Antalyaspor: 2-0, System.String[]

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Suat Arslanboğa,İsmail Şencan,Ali TunaGAZİANTEP FK: Günay – Djilobodji, Jefferson(Dk. 69) Hamza Mendyl), Muhammet Demir(Dk. 85 Borven),Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz(Dk. 85 Doğan Erdoğan), Figueiredo(Dk. 46 Dicko),Angelo Sagal(Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Suat Arslanboğa ,İsmail Şencan,Ali TunaGAZİANTEP FK: Günay – Djilobodji, Jefferson(Dk. 69) Hamza Mendyl), Muhammet Demir(Dk. 85 Borven) ,Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz(Dk. 85 Doğan Erdoğan), Figueiredo(Dk. 46 Dicko),Angelo Sagal(Dk. 61Messaoudi), Caulker, Merkel, KitsiouANTALYASPOR: Boffin- Pereira, Nuri Şahin (Dk. 73 Hakan Özmert), Amir Wright, Milosevic (Dk. 82 Doğukan), Güray Vural, Mukairu(Dk. 73 Crivelli), Andrea Poli (Dk.82 Riberio),Gökdeniz Bayraktar(Dk. Ghacha), Bünyamin Balcı, Veysel Sarı GOLLER: Dk.54 Muhammet Demir (P), Dk. 90+9 Hamza Mendyl (Gaziantep FK)SARI KART: Figueiredo, Recep Niyaz, Kitsiou, Günay (Gaziantep FK), Andrea Poli, Pereira (Antalyaspor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.8'inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Poli ceza sahasının birkaç metre dışından vurduğu şut az farkla auta gitti.17'nci dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sagal'ın ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.22'nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında içeriye sarkan Gökdeniz'in ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti ancak pozisyondan önce ofsayt bayrağı kalktı.52'nci gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde, Veysel Sarı'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Suat Arslanboğa beyaz noktayı gösterdi.54'üncü dakikada topun başına geçen Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi: 1-065'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Pereira'nın ara pasında topla buluşan Wright'ın ceza sahası içinden attığı şut az farkla auta gitti.89'uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası yakınında topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda top üst direkten döndü.90+9'uncu dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Boffin de rakip ceza sahasına gitti. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Mendyl topu sürdü ve boş kaleye gönderdi: 2-0Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


- Gaziantep

Suat Arslanboğa, Muhammet Demir, Antalyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 - Son Dakika
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