90+4. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Nuri Şahin'in orta sahaya yakın bir noktadan içeriye doğru gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Fredy, bir anda sağ çaprazda boş kaldı. Fredy'nin bekletmeden yerden ortasında topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

60. dakikada ceza sahasına yakın bölgede Fredy'nin iyi kontrol ederek kaleye gönderdiği topu, kaleci Viviano son anda çelmeyi başardı.

Goller: Dk. 13 Eren Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 24 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan), Dk. 90+4 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

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