Fraport TAV Antalyaspor, Ali Eren İyican'ı transfer etti

Kulubün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ali Eren İyican" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaraspor'dan 1999 doğumlu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.

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