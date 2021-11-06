Denizli: "Son haftalarda yediğimiz gollerin kaynağı, bireysel hatalar" - Son Dakika

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son haftalarda bireysel hatalardan goller yediklerine dikkat çekti.

Süper Lig'in 12. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendi içlerinde yaşadıkları zorlukların, oyun anlayışlarını değiştirdiğini belirtti.

Sezon başından bu yana 3 futbolcudan yoksun olduklarını dile getiren Denizli, "Bu hesapta olmayan şanssızlık, bizi 4-5 bölgede değişikliğe itti. Bu bazı oyuncular için iyi fırsat. Bu fırsatı iyi kullanırlarsa kendileri için avantaj olurdu. Ama bugün bunu gösteremedik. Sezon başından beri pas hatasından şikayet ediyoruz. Neticede son haftalarda yediğimiz gollerin kaynağı da bireysel hatalar. Bugün Antalya'nın kazanması sürpriz değil. Hak edilmemiş bir sonuç değil. Ben Altay'da bir hedef koydum. Bu camianın ne olduğunu en iyi bilenlerdenim. Düşündüğümüz her şeyi şartlar ne olursa olsun düzelteceğiz. İyi oynadığımız zaman da kaybettiğimiz oluyor. Bugün kazanacak pozisyon üretemedik" diye konuştu.

(İsa Akar/İHA)