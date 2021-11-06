Üye Girişi
Fraport TAV Antalyaspor- Altay maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor- Altay maçının ardından

06.11.2021 19:23
Fraport TAV Antalyaspor- Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Altay'ı 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Antalyaspor'a oynatmak istedikleri oyun felsefesinin daha başında olduklarını belirterek, "Bu yola iki galibiyetle başlamak önemliydi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Altay'ı 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Antalyaspor'a oynatmak istedikleri oyun felsefesinin daha başında olduklarını belirterek, "Bu yola iki galibiyetle başlamak önemliydi. Daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik." dedi.

Groenendijk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok iyi futbol oynadıklarını ifade etti.

İlk devrede 6-7 gol atma fırsatı bulduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Groenendijk,"İlk yarında tek eksik goldü. Golün geciktiği her dakikanın bizi zora sokacağını biliyorduk. İkinci yarıya aynı baskı ve kazanma isteğiyle başlamak istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

İkinci yarıda rakip ceza sahasında erken gelen şanslar yakaladıklarını ve golü bulduklarını anlatan Groenendijk, golü atan Mukairu'ya ayrı bir parantez açarak tebrik etmek istediğini dile getirdi.

Mukairu'nun kendi yarattığı pozisyonda çok güzel bir gol attığını kaydeden Groenendijk, "Uzun zamandır gol atmayı hak ediyordu. Mukairu'nun gol atması da bizi ayrıca mutlu etti. Daha sonra ikinci gol atma arayışlarımız oldu. Fırsatlar ayağımıza geldi, ancak değerlendiremediğimiz için oyun daha zorlu bir mücadeleye döndü. O anda taraftarımıza ihtiyacımız oldu. Onlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Zor anlarda takımı ayağa kaldırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

Groenendijk, Altay'ın 1-0'dan sonra daha iyi oynamaya başladığını, oyuncu değişiklerinden katkı aldıkları için maçın galibiyetle neticelenmiş olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Antalyaspor'a oynatmak istediğimiz oyun felsefesinin daha başındayız. Bu yola iki galibiyetle başlamak önemliydi. Daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Bu takımın daha fazla taraftar desteğine ihtiyacı var. Onların desteğiyle Antalyaspor olarak daha iyi günleri yakalayacağız."

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, oyunlar, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fraport TAV Antalyaspor- Altay maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı 18:29 Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı Beşiktaş maça müthiş başladı! Trabzonspor tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi 17:51 Beşiktaş maça müthiş başladı! Trabzonspor tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak 17:06 Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı 16:06 Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi 15:33 Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı 13:29 Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat         
19:11
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır         
18:04
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi         
17:28
Sevgilisini öldüren 68'lik cani Sevgilisini öldüren 68'lik cani "Polisi arayın" dedi, beklemeden bir daha tetiğe bastı         
17:18
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak         
14:55
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi         
11:47
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 19:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor- Altay maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement