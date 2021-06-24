Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok

FRAPORT TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Önceliğimiz hücumda; kaleci almamız da gerekiyor. Sol ve sağ bek transferi yapacağız. Çok iyi bir golcü almak istiyoruz. Artık yıldıza verilecek paralar yok. Sansasyonel isimden ziyade yıldız adayı transfer edeceğiz" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda kadrosundaki kaleci Ferhat Kaplan, Lukas Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Jean Armel Drole ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar, ilk transferini Erkan Eyibil ile gerçekleştirdi. Fraport TAV Antalyaspor, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Veysel Sarı ile de sözleşme yeniledi. Kırmızı beyazlılarda performansı düşük görülen Dever Orgill ile geçen sezonu İspanya La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık tamamlayan Gustavo Blanco'nun başka takıma transferiyle yolların ayrılması hedefleniyor.