Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1 - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1

6 saat önce

STAT: AntalyaHAKEMLER: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat - Salih Dursun (Dk.78 Gustavo Blanco), Ersan Gülüm, Celustka, Eren Albayrak, Ndinga, Ufuk Akyol, Fredy, Sinan Gümüş, Jahoviç (Dk.65 Podolski), Mukairu (Dk.

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1, System.String[]

STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat - Salih Dursun (Dk.78 Gustavo Blanco), Ersan Gülüm, Celustka, Eren Albayrak, Ndinga, Ufuk Akyol, Fredy, Sinan Gümüş, Jahoviç (Dk.65 Podolski), Mukairu (Dk.46 Amilton)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Onur Bulut, Caulker (Dk.46 Welinton), Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis (Dk.18 Bakasetas), Efecan, Salih Uçan, Fernandes, Cisse (Dk.90 Bammou)

GOL: Dk.90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.64 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Mukairu, Eren Albayrak, Ndinga (Fraport-TAV Antalyasypor) - Salih Uçan, Nsakala, Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın son 26 dakikasını 10 kişi tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 7 dakikalık uzatmanın ikinci dakikasında attığı golle maçı 1-0 kazandı.

9'uncu dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Cisse'nin vuruşu kaleci Ferhat'ın müdahale ile yan ağlarda kaldı.

22'nci dakikada Antalyaspor ceza alanı dışından, kaleyi tam karşıdan gören noktada, Efecan'ın pasında Salih Uçan'ın şutu az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Fernandes'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

32'nci dakikada Jahoviç'in pasında, ceza alanı dışından Fredy'nin şutu üstten az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

64'üncü dakikada Antalyasporlu Fredy'nin savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahoviç ile savunma oyuncusu Welinton hareketlendi. VAR'ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topa elle müdahale eden Welinton'a kırmızı kart gösterdi.

74'üncü dakikada ceza alanı içinde Sinan Gümüş'ün korner çizgisine yakın noktadan geriye çıkardığı topa Ersan Gülüm'ün gelişine vuruşu üstten auta gitti.

88'inci dakikada Fernandes'in pasında sağ çaprazda topla buluşan ve rakip ceza alanına giren Efecan'ın vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

89'uncu dakikada Podolski'nin uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gustavo Blanco'nun vuruşu kaleciden döndü.

90+2'nci dakikada Alanyaspor serbest atış kullandı. Salih Uçan'ın ceza sahası altı pas üzerine yaptığı ortaya Fernandes'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.

Aytemiz Alanyaspor maçı 1-0 kazandı.


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor, Alper Ulusoy, Antalyaspor, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi
Anadolu Efes, Maccabi Fox'a 77-75 yenildi Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 05:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]