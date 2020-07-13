Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalmayı matematiksel olarak garantilediğimiz için futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalmayı matematiksel olarak garantilediğimiz için futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum." dedi.

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Tuna, Alanyaspor'a karşı oynadıkları iki kupa maçından önemli dersler çıkardıklarını söyledi. Bu süreçte kendilerine destek veren yönetim ve taraftara teşekkür eden Tuna, "Taraftarlarımızın desteğini hep arkamızda hissettik. Bize hep olumlu yaklaştılar, yanımızda oldular." diye konuştu.

Yabancı oyuncuların kısıtlanmasına ilişkin tartışmaları da değerlendiren Tuna, "Yerli ve yabancı olayı sürekli tartışılıyor. Hepsinin sınırlanmasına karşıyım. Yabancı sayısı neyse sahada olmalı. Bugün 8 yerli oyuncumuz sahadaydı. Milli takımda da gördüğümüz gibi Türk oyuncuların doğru planlamaların içinde doğru eğitimler verilirse daha iyi boyuta geleceğini düşünüyorum. Bugün kadroda altyapıdan oyuncularımız da vardı. Önümüzdeki iki haftada 2004 doğumlu oyuncuları sahada görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, ligde kalan 2 maçı da kazanmak istediklerini belirtti.

Karşılaşmada yedek kulübelerindeki kargaşaların kendisini üzdüğünü anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Erol Bulut ile yıllardır dostluğumuz var. Onların da bizim kulübede de 4-5 kişi sürekli konuşuyor. Seyirci de olmadığı için sesler o kadar net anlaşılıyor. Hem onlar için hem de bizim için iyi olmuyor. Avrupa maçlarında teknik adam haricinde kimse kulübeden adım atamıyor. Bizde personel, idareci, yardımcı hocalar hepsi kulübenin dışında. Bunlara lütfen hakemin raporuyla kendi yardımcılarım dahil yaptırımlar uygulansın. Karşılaşmaları daha elit sevk ve idare yapmak istiyoruz."

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Maça iyi başlamadıklarını dile getiren Bulut, "İstekli, arzulu oynamazsan, inanmazsan galip gelemezsin. Bugün bunu yaptık. Rakip ilk yarıda bir gol attı. O golün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Önümüzdeki 2 maçı da kazanıp kupa finaline iyi konsantre olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Tamer Tuna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 01:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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