SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Alfons Groenendijk: 3 puan bizi daha ileriye taşıyacak

Bülent Korkmaz: Beşiktaş maçından sonra kaybetmek üzdü

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, iki tamını teknik adamları basın toplantısı düzenledi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, takım olarak çok çalışmanın karşılığını Alanyaspor maçında sahada aldıklarını söyledi. Alfons Groenendijk, 'Geçen hafta Hatay'da hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Orada iyi oynayan ve pozisyon bulan takım bizdik ama puansız döndük. Bugünkü galibiyetin 3 puandan öte, bizi bir adım daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Birçok unsurda takımın özgüveni, isteği olsun, bu önümüzdeki maçlara yansıyacaktır" dedi.

"BÜNYAMİN BUGÜNKÜ MAÇI KOPARDI"

Geçen hafta eleştirilen Bünyamin Balcı konusuna da açıklık getiren Groenendijk, "Bünyamin geçen hafta çok kritik hata yaptı ve birçok eleştirinin odağında yer aldı. Bugün maça katkılarıyla belki de maçı koparan adam haline geldi. Bir haftada bu değişim önemli. Bunlar bizim ve Türk futbolunun geleceğidir. Onlara sahip çıkmalıyız. Bir hatada bu kadar eleştirmek yerine onlara destek çıkmalıyız" diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK"

Maçın kendileri açısından çok güzel geçtiğine dikkat çeken Alfons Groenendijk, Antalyaspor olarak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Groenendijk, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, 'Daha istekli, arzulu, başarıya aç şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Umarım çok çalışmamızın karşılığını almaya devam ederiz. Bunun derbi maç olduğunu biliyorduk. Zorlu bir maç bekliyorduk. Biz de iyi hazırlandık. Biz istediğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularım toplu oyunu çok sevdi ve bunu skor üretkenliğine dönüştürdü. Hatay'dan sonra bu derbi maça iyi hazırlandık Motive ve istekli başladık, son dakikaya kadar. Bugün düşük tempoda oynasak da 3-0 gibi bir galibiyet aldık" dedi.

KORKMAZ: BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA KAYBETMEK ÜZDÜ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise karambolden gol yediklerini belirterek, 'Rakip için şans golü oldu. İkinci yarı kırmızı kart gördükten sonra oyun koptu. İkinci golde de yine bireysel hatamız oldu. İkinci yarı bir kişi eksik ve mağlup durumda da olunca işiniz zorlaşıyor. Dolayısıyla kaybettik. Beşiktaş maçından sonra böyle bir maçı kaybetmek beni üzdü. Ama futbolda bunlar var Antalyaspor'u tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

"MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTIK"

Takım olarak sahada performanslarının düşük olmasıyla ilgili Korkmaz, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Beşiktaş maçından sonra, büyük takım galibiyetlerinden sonra bunlar olabiliyor. Aslında bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Kırılma anlarında bazen şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Tıpkı ilk yediğimiz golde olduğu gibi. Üstüne bir de kırmızı kart gelince düşüş devam etti" şeklinde konuştu.

"4-5 GENÇ OYUNCU BENİM ZAMANIMDA ÇIKTI"

Maç içerisinde Antalyaspor taraftarlarının tepkisiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, "Antalyaspor'da oynayan genç oyuncular benim zamanımda çıktı. 4-5 tanesi oynuyor. Ben de anlamış değilim. Taraftara sormak lazım. Taraftardır, saygı sevgi çerçevesinde her şeyi söyleyebilir" dedi.