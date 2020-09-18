Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı

Akdeniz ekibi Süper Lig 2'nci hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Vodafone Park 'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti

Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu