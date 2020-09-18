Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı
kısa bir açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Söyleyecek çok bir şey yok, enteresan saatler geçirdik ama şu an iyiyiz, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
kısa bir açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor
Teknik Direktörü Tamer Tuna
, "Söyleyecek çok bir şey yok, enteresan saatler geçirdik ama şu an iyiyiz, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Akdeniz ekibi Süper Lig 2'nci hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
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