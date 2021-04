SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor maçının ardından

Ersun Yanal Genç oyunculara şans verdik

Umarım bu ligi sağlıklı bir şekilde bitiririz

Uygun 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz

Süleyman EKİNANTALYA, (DHA)- Süper Lig'in 35'inci haftasında Çaykur Rizespor'un deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta kazandıklarını, bu hafta kendilerinden daha fazla puana ihtiyacı olan ve duyguları ile bunu ortaya koyan bir takımla oynadıklarını söyledi. Çok zorlu bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ersun Yanal, 'Şartlar ve koşullar sürekli değişiyor. Geçen hafta karlı, soğuk bir hava vardı. Bugün burada güzel bir zemin ve güzel bir atmosfer vardı. Çarşamba-pazar, haftada iki kez oynamak ve Covid-19 ile mücadele etmek, uzun seyahatler yapmak hepimizi oldukça yıprattı. Duygularımızı yıprattı. Sonuçta zorlu bir sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz' dedi.

UMARIM BU LİGİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BİTİRİRİZ

Bugün genç oyunculara şans verdiklerini sözlerine ekleyen Ersun Yanal, 'Rakibin uzaktan iki şutu ile maça mağlup başladık. Yeni oynayan genç oyuncularımızın verimliliğinin düşük olması elbette normal. Gollerden sonra oyunun kontrolünü alıp lehimize çevirmeye çalışsak da kazanamadık. Oyuncularımızın gelişimini her fırsatta dile getiriyorum. Genç oyuncular fırsat buldukça yapmalarını istediklerimizi yapmaya gayret ediyor. Bahadır 9, Ali Eren, Mert'in yaklaşık 4 ay, Ufuk'un uzun süre bizde olmaması, Serdar Gürler'in uzun bir sakatlıktan çıkması nedeniyle bugün oyunun ritmi konusunda oldukça zorlandık. Önümüzdeki hafta sakat ve problemli oyuncularımızın takıma katılması ile umarım bir an önce toparlanırız ve tam kadro oluruz. Bu sezon ekstra bir sezon. Tüm takımların zorlandığı, kadro derinliği sorunu olan, oldukça problem yaşadığı bir sezon olarak aklımızda kalacak. Umarım bir daha böyle sert sezonlar olmaz. Spor emekçilerinin çok yıprandığı ve ağır travmalar geçirdiği bir sezon olarak aklımızda kalacak. Sezon sonu değerlendirmesi gibi oldu ama maalesef şu an bütün takımlar net bir şekilde hissediyor. Bunu şampiyonluk yarışında olanlar da, küme düşmemeye oynayan takımlar da ağır bir şekilde hissedecek. Umarım bu ligi sağlıklı bir şekilde bitiririz ifadelerini kullandı.

UYGUN 3 PUAN ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, konuşmasına Ramazan ayını kutlayarak başladı. Uygun, 'İnşallah bu vesile ile bu hastalıktan kurtulur, hep beraber kucaklaştığımız sağlıklı günlerde buluşuruz' dedi. Bugün özellikle set oyunu oynamasını bilen çok önemli bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Bülent Uygun, 'Böyle bir takıma karşı 3 gol atarak galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antrenmanda bu maçın provasını yapmıştık. Orta sahadan, rakibin arkasına yıpratıcı koşular ve dikine oyun anlayışı ile birlikte kapalı bir defansa şutlar anlamındaki girişler yaparak skoru lehimize çevirmek istedik. Bunu da çok iyi bir şekilde başardık. O yüzden futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum. Şimdi çok zorlu periyotlar başlıyor. Üç günde bir maç oynayacağız. Konya, Gençlerbirliği, Beşiktaş gibi. Ligin alt sıralarında, ateş çemberinin olduğu bir ortamda aldığımız bu 3 puan çok önemli. Ancak bunu önümüzdeki hafta tekrarlayarak perçinlememiz lazım. Bir an önce bulunduğumuz yerden daha yukarılara çıkarak yeni sezonla ilgili inşallah güzel şeyleri planlayabiliriz' şeklinde konuştu.