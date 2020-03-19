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Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
6 saat önce
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.
Futbolcular, antrenmanda Beşiktaş maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Taktik çalışmasını sık sık durduran teknik direktör Tuna'nın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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