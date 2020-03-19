Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.

Futbolcular, antrenmanda Beşiktaş maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Taktik çalışmasını sık sık durduran teknik direktör Tuna'nın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Beşiktaş, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:16 Kaynak: AA

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