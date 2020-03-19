Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş 'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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