Fraport TAV Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, yenilenme koşusunun ardından ısınma hareketleri, çabukluk, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile 28 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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