Fraport TAV Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Antrenman öncesi oyuncular ve teknik kadro, tesislere gelen futbolcu çocukları ile fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, idmana, altyapı takımlarında forma giyen 7 genç futbolcu da katıldı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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