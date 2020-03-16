Fraport TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Fraport TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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