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Fraport TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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