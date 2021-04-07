Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

07.04.2021 22:13
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, uzun süredir ortaya koydukları performansın dışında bir oyun ortaya sergilediklerini söyledi. Yanal, "Özellikle oyunun başında ve ikinci yarının başında yediğimiz basit goller, ardından taçtan yediğimiz basit goller asıl performansımızla örtüşmüyor. Biz her şeyi yeniden karıp, düzeltip hatalarımızı görmeliyiz. Önümüzdeki haftadan itibaren eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Bunu yapabilecek bir takım var. Çünkü bunu daha önce yaptılar. Geçen haftaki iyi performansı bu hafta göremedik. Ancak zaman zaman mücadeleci iyi futbol oynadık. Biz karakterleri yüksek, duruşu iyi olan takımdan kurulu bir ekibiz. Oyuncularımın bu haftadan itibaren gereğini yapacağını düşünüyorum. Oyuncularıma bu konuda güveniyorum" dedi.ÇALIMBAY: MAÇI OYUNA SONRADAN GİRENLER KAZANDIRDIDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Antalyaspor ile oynadıkları maçların çoğunun çekişmeli geçtiğine dikkat çekerek, "Bu maçın da böyle olacağını biliyorduk" dedi.Rakibe göre tedbirlerini aldıklarını ve oyuncularıyla konuştuğunu belirten Rıza Çalımbay, "Bizim tek amacımız puan ve puanlarla dönmekti. Tabii ki bunu yapabilmek için de oyuna çok iyi başlamak gerekiyor. İyi mücadele etmek gerekiyor ve yakaladığınız kontratakları da iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Oyuncularım bugün hepsini yaptılar. Zaman zaman hatalarımız da oldu ama genelinde mücadele eden, koşan, kontratakları mükemmel şekilde değerlendiren bir takım vardı sahada. Yaptığımız mücadelenin karşılığını da skora yansıttık. Çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.

En zor deplasmanlardan birinden 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Çalımbay, "Bir kere Antalyaspor çok iyi bir takım. Çabuk oyunculara sahipler. Eğer boşluk verdiğiniz takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yaşadık da. Ama yine de ne olursa olsun hele hele sonradan giren arkadaşlarımız çok etkili oldu. Takımlarına da büyük faydaları oldu. Maçı netleştiren de kazandıran da sonradan giren arkadaşlardı. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten takımımız son maçlarda hem iyi oynuyor, hem de iyi skorlar alıyoruz. İnşallah bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Ligi de iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

- Yedik

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu         
22:16
FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı         
21:59
Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı         
21:42
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı         
21:03
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı         
20:05
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı         
18:03
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 22:26:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei