Fraport TAV Antalyaspor, Ersun Yanal'ı açıkladı

FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "Antalyaspor'a hoş geldin Ersun Yanal" başlığı ve Ersun Yanal'ın bir fotoğrafının yer aldığı paylaşım eşliğinde yapılan açıklamada, "FTA Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibine başarılar dileriz" denildi.