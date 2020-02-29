Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasındaki derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek zirveye yeniden tutunmak istiyor. Bu mücadelede, sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu, System.String[]

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılan ve zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

FALETTE İLK KEZ, MEHMET EKİCİ 279 GÜN SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbiye ilk 11'de başlayan Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan'ı Antalyaspor karşılaşmasında yedek bıraktı. Mehmet Ekici ise tam 279 gün sonra ilk 11'e geri döndü.

Sarı lacivertlilerin devre arası transferi Simon Falette ise ilk kez bir lig maçında 11'de şans buldu.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel Sarı, Bünyamin, N'Dinga, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Luiz Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Muriqi

Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:30 
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