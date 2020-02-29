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Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe
6 saat önce
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:33 Kaynak: AA
Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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