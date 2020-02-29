Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin basın toplantısı ANTALYA - Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Recep Karatepe

Antalyaspor, Fenerbahçe, Karatepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:33 Kaynak: AA
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