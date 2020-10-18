Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

18.10.2020 19:08
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 5'nci haftasında Antalya'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 5'nci haftasında Antalya'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği ve Denizlispor ile oynanan maçtan sonra bugün kendi evlerinde sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti. Tuna, "Oyunda yakaladığımız tüm pozisyonlarda kazanma arzumuz vardı. 1-0'dan sonra ikinci golü atacak birçok pozisyonu bulmamıza rağmen maalesef golü bulamadık. Rakibin eksilmesi lehimizeydi. Tecrübemizi daha fazla sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarıda kontrolü tamamen ele geçirdik. Hiç pozisyon vermediğimiz maçta, duran topla gelen tartışmalı ofsayt pozisyonu sonrasında maç 1-1 bitti. Kazanma arzusunun ve konsantrasyonun yüksek olduğu maçta gerilme de oldu. Bu gerilmenin nedeni yedek kulübeleri. Pandemiden önce de bunu yaşadık. Federasyon bu türlü konulara önem vermedi. Avrupa'da kulübeden kafayı çıkaramazsınız. Bunun kontrolünü UEFA yapıyor. Futbol Federasyonu'ndan yaptırımlar ve büyük cezalar verilmesini bekliyorum. Yedek kulübesinden sahadaki herkese tepki var. Bugün kaybetmenin bahanesi olamaz. Kazanmaya alışık bir takımız. Kazanmak istiyorduk. 1-0'dan sonra direkten dönen toplarımız var. İkinci golü bulamayınca maalesef böyle olabiliyor. Biz daha önce 10 kişi ile de kazanmıştık. Bugün rakip 10 kişi iken hata yapınca da bedelini ödüyorsunuz" diye konuştu.MARGARİT: KUSURSUZ OYNADIK

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, maçtan sonra yaptığı kısa açıklamada, oyuncularını kutladığını belirterek, "Maçın son dakikasına kadar koştular, mücadele ettiler. Sahada eksik olmamıza rağmen taktiksel olarak kusursuz oynadık. Sonunda da golü bulduk" dedi.

- Antalya

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Gaziantep, Antalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Ersin Tatar önde KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Ersin Tatar önde         
18:37
Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu         
17:38
Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı         
17:19
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 19:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei