Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1

18.10.2020 18:13
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1, System.String[]

STAT: AntalyaHAKEMLER: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran EraslanFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Veysel Sarı, Kudriashov (Dk.81 Gökdeniz Bayrakdar), Naldo, Mert Yılmaz (Dk.81 Orgill), Bünyamin Balcı (Dk.61 Ufuk Akyol), Amilton, Podolski, Nuri Şahin (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Veysel Sarı, Kudriashov (Dk.81 Gökdeniz Bayrakdar), Naldo, Mert Yılmaz (Dk.81 Orgill), Bünyamin Balcı (Dk.61 Ufuk Akyol), Amilton, Podolski, Nuri Şahin (Dk.71 Doğukan Sinik), Sidney Sam, JahoviçGAZİANTEPSPOR: Günay - Djilobodji (Dk.46 Enver Cenk Şahin), Jean Armel, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Souza Morais, Andre Sousa (Dk.66 Jefferson), Nouha Dicko (Dk.75 Mehmet Erdem), Güray Vural (Dk.46 Vetrih), Kevin Mirallas, Alexandru Maxim (Dk.66 Furkan Soyalp)GOLLER: Dk.3 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.70 Furkan Soyalp (Gaziantepspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.79 Sidney Sam, Dk.90+6 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.28 Kevin Miralles, Dk.66 Souza Morais (Gaziantepspor)SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Kudriashov, Doğukan Sinik, (Fraport TAV Antalyaspor) - Djilobodji, Gabriel Margarit (Yardımcı antrenör) (Gaziantepspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantepspor ile karşılaştı. 4 kırmızı kartın gösterildiği maç 1-1 berabere bitti.2'nci dakikaka Güray Vural'ın kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert şutu kaleci Günay'da kaldı.3'üncü dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında, Amilton sağ kanattan rakip ceza alanı çizgisi üzerinden topu kale önüne ortaladı. Sidney Sam topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.16'ncı dakikada Nuri Şahin'in serbest atışı sonrasında Naldo'nun ceza alanı içinden şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.24'üncü dakikada Kevin Mirallas'ın ceza alanı içinden şutu kalecinin müdahalesi ise kornere çıktı.28'inci dakikada Kevin Mirallas topsuz alanda ceza alanı çizgisinin üzerinde Veysel Sarı'ya kafa vurunca hakem Koray Gençerler 1 dakika önce sarı kart gösterdiği Mirallas'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.41'inci dakikada Jahoviç'in pasıyla rakip ceza alanı içinde topla buluşan Podolski'nin sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.54'üncü dakikada Andre Souza'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere çeldi.66'ncı dakikada Souza Morais, ceza alanı çizgisi üzerinden Sidney Sam'a yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.67'nci dakikada Podolski, ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullandı. Sol köşeye giden topu kaleci Günay Güvenç tokatlayarak kornere gönderdi.70'inci dakikada Gaziantepspor ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullandı. Enver Cenk Şahin'in kale önüne yaptığı ortaya Furkan Soyalp kafa çıktı. Ağlara giden topa yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından orta hakem golü verdi: 1-1.79'uncu dakikada Mehmet Erdem'e yaptığı faul sonrasında Sidney Sam kırmızı kartla oyun dışı kaldı.88'inci dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü.90+6'ncı dakikada Mehmet Erdem'e faul yapan Ufuk Akyol ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1

Koray Gençerler, Gaziantepspor, Antalyaspor, Podolski, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1 - Son Dakika Spor

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