Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1 - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1

21 dakika önce

STAT: AntalyaHAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx)FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Bünyamin Balcı (xx), Ndinga (xx), Celustka (xxx), Kudriashov (xx), Chico (xx), Sinan Gümüş (xxx) (Dk. 79 Doğukan Sinik x), Ufuk Akyol (xx)(Dk.

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1, System.String[]

STAT: Antalya

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Bünyamin Balcı (xx), Ndinga (xx), Celustka (xxx), Kudriashov (xx), Chico (xx), Sinan Gümüş (xxx) (Dk. 79 Doğukan Sinik x), Ufuk Akyol (xx)(Dk. 46 Hakan Özmert xx),Jahovic (xxx), Fredy (xxx), Amilton (xx) (Dk. 72 Podolski x)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx) - Haddadi (xx), Meriah (xx), Brecka (xx), Tırpan (xx) (Dk. 80 Doğucan x), Hadergjonaj (xx), Ndongala (xx), Tarkan (xx) (Dk. 59 Yusuf x), Aytaç (xxx), İlhan (xx) (Dk. 67 Gohou x), Thiam (xx)

GOLLER: Dk. 52 Jahovic, Dk. 59 - Dk. 62 Sinan Gümüş (Antalyaspor) - Dk. 74 Aytaç (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Jahovic, Sinan Gümüş, Celustka, Doğukan Sinik (Antalyaspor) - Thiam, Tırpan, Ndongala (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 22'nci hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Maçtan önce, yaşamını yitiren eski FIFA kokartlı hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3'üncü dakikada sağ çaprazdan Sinan Gümüş'ün sert şutu kale direğinin köşesine çarparak auta gitti.

21'inci dakikada Ndongala'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan İlhan, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Boffin'in ayaklarına çarpan top kornere gitti.

22'nci dakikada Fredy'nin uzun pasında rakip alanda topla buluşan Sinan Gümüş, ceza alanı içinde kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Ramazan'dan kornere çıktı.

25'inci dakikada Jahovic'in ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut defansın son anda araya girmesiyle kornere gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

48'inci dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

52'nci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Fredy topu yerden kale önüne gönderdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic'in şutu ağlara gitti: 1-0.

59'uncu dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu ağlara gitti. Maçın hakemi golden önceki pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve golü geçersiz saydı. Ancak hakem sonrasında VAR hakeminin uyarısıyla golün geçerli olduğuna karar verdi: 2-0.

62'nci dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

74'üncü dakikada ceza sahası dışından Aytaç'ın kullandığı serbest vuruş, kalecinin solundan kale direği üst çatalından ağlara gitti: 3-1.

90+1'inci dakikada Podolski kaleci Ramazan'ın üstünden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Podolski'nin golden önceki pozisyonunu ofsayt olarak değerlendirerek golü geçersiz saydı.

Maç Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Arda Kardeşler, Sinan Gümüş, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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