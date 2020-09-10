Fraport TAV Antalyaspor, Kutepov'un peşinde

Rus basını, Fraport TAV Antalyaspor'un Spartak Moskova'nın defans oyuncusu İlya Kutepov'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Haberde Antalyaspor'un 27 yaşındaki Rus savunmacıyı satın alma değil, kiralama opsiyonu üzerinde çalıştığının altı çizildi.Rus defans oyuncusu ağustos ayında start alan bu sezonda henüz hiç forma giymedi. Kutepov geçen sezon ise tüm turnuvalarda kırmızı beyazlı ekibin formasını 13 maçta giydi.