Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi

25.04.2022 15:24

Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendiSelay SAYKAL / TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maçın biletleri satışa çıktıktan sonra 26 saniye sonra tükendi.

Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi

Selay SAYKAL/ TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maçın biletleri satışa çıktıktan sonra 26 saniye sonra tükendi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında 76 puana ulaşan Trabzonspor, 35'inci haftada oynayacağı erken şampiyonluk maçı da olan Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerini satışa çıkardı. Şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo mavili takımın taraftarları saatler öncesinden bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzonspor'da 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig'den saat 13.00'te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi. Trabzonspor, taraftarların yoğun ilgisiyle bu sezon en hızlı bilet satışı gerçekleştiren takım oldu. En ucuzu 500 TL'den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelerek bilet gişesinde kuyruğa giren vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu.

'HERHALDE 10 SANİYEDE BİTTİ'

Arkadaşları için bilet almaya çalıştığını söyleyen taraftar Gürkan Yayla, "İl dışından ve yurt dışından gelecekler olduğundan yoğunluk olacağı belliydi. İl dışından arkadaşlarıma bilet alacaktım. İnternetten biletin satışa çıkma saatine 13.00 demişlerdi. 12.59'da sayfayı yenilediğimde bitmişti. Herhalde 10 saniye içinde bitti, alamadım" dedi.

"SAKATLANABİLİRDİM"

Bilet gişesine bilet almaya gelen Soner Atmaca ise "Biletler tükendi. Engelli olduğum için engelle bileti alabildim. Engelli biletleri sadece gişelerde satılıyor, başka yerden alamıyorum. Bilet gişesin itiş kakış olduğu için sakatlanabilirdim. Yine de Trabzonspor için değer? diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi
Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi
Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi
Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi

YORUMLAR
500
Şampiyonluk an meselesi! Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçı biletlerini 26 saniyede tüketti Şampiyonluk an meselesi! Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçı biletlerini 26 saniyede tüketti Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
15:17 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
14:54 Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:36:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement