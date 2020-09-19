Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Montero ilk kez kadrodaTakımın başında Murat ŞahinMurat Şahin'den tek değişiklikSiyah beyazlılarda 3 eksikDorukhan 11 ay sonra ilk 11'deTamer Tuna'dan tek değişiklikOlgucan KALKAN / - Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar, System.String[]

Montero ilk kez kadroda

Takımın başında Murat Şahin

Murat Şahin'den tek değişiklikSiyah beyazlılarda 3 eksikDorukhan 11 ay sonra ilk 11'de Tamer Tuna'dan tek değişiklik

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in mücadeledeki yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhen Sesigüzel üstlendi.Siyah beyazlı ekipte yardımcı antrenör Murat Şahin, deplasmanda 3-0 kazanılan Trabzonspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Şahin, sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un yerine Dorukhan Toköz'ü sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Murat Şahin, savunma dörtlüsünü Necip Uysal, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Dorukhan Toköz'ü sahaya süren Şahin; önde Hasic, Atiba, Mensah ve Boyd'u görevlendirdi. Şahin'in gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.MURAT ŞAHİN TAKIMIN BAŞINDA YER ALDISiyah beyazlıların Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada, takımı sahaya yine yardımcı antrenör Murat Şahin çıkardı. Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor deplasmanında takımın başında takımın başında Murat Şahin yer almıştı. Hafta içindeki antrenmanlarda takımı çalıştıran Şahin, Antalyaspor maçında da takımın başında yer aldı.SİYAH BEYAZLILARDA 3 EKSİKBeşiktaş, Antalyaspor maçında 3 isimden faydalanamadı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan ancak lisans işlemleri yetişmeyen Josef de Souza da mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.MONTERO İLK KEZ KADRODABeşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçının kadrosuna yer buldu. Geçtiğimiz hafta işlemleri yetişmediği gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilemeyen İspanyol savunmacı, resmi bir karşılaşmada ilk kez kadroya dahil edildi.DORUKHAN 11 AY SONRA İLK 11'DEBeşiktaş'ta Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz, 11 ay 13 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 7'nci haftasında Alanyaspor ile iç sahada oynanan lig maçında 11'de başlayan Dorukhan, bu mücadelede sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Dorukhan Toköz, 349 gün sonra yine bir iç saha mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.TAMER TUNA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTIAntalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in ilk haftasında iç sahada Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Nazım Sangare'nin yerine Nuri Şahin'i 11'de görevlendirdi. Nazım'ın yokluğunda savunmanın sağında Bünyamin'i görevlendiren Tuna, bu oyuncudan boşalan sağ kanada Doğukan Sinik'i çekti, Doğukan'ın yerine ise orta sahada Nuri Şahin'i görevlendirdi.

Antalyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: Boffin - Bünyamin, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic.


Spor Toto Süper Lig, Murat Şahin, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor

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