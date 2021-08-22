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Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

22.08.2021 21:42
Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar, System.String[]

Vitor Pereira'dan 5 değişiklikMesut Özil yedekMuhammed Gümüşkaya ligde ilk kez 11'deKim ilk kez sahadaFenerbahçe 533 gün sonra ligde taraftarına kavuştuErsun Yanal tek ismi değiştirdiBuse Naz Çakıroğlu Ülker Stadyumu'ndaAta SELÇUK / - Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, kendi...

Vitor Pereira'dan 5 değişiklik

Mesut Özil yedek

Muhammed Gümüşkaya ligde ilk kez 11'deKim ilk kez sahada Fenerbahçe 533 gün sonra ligde taraftarına kavuştu Ersun Yanal tek ismi değiştirdi Buse Naz Çakıroğlu Ülker Stadyumu'nda

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk ayağında oynadığı HJK Helsinki maçının kadrosundan 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz yerine Kim Min-Jae, Novak yerine Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci yerine Ferdi Kadıoğlu, Zajc yerine Samatta ve Mesut Özil yerine ise Muhammed Gümüşkaya'ya ilk 11'de görev verdi. Fenerbahçe sahaya; Altay Bayındır, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Muhammed ve Samatta ilk 11'i ile çıktı.MESUT ÖZİL YEDEKFenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 62'nci dakikada yerini genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'ya bırakan Mesut Özil, FTA Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Pereira, Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya'yı sahaya sürdü.MUHAMMED GÜMÜŞKAYA LİGDE İLK KEZ 11'DEFenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçın 65'inci dakikasında kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren 20 yaşındaki futbolcu Muhammed Gümüşkaya, ligde ilk kez sarı lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar maç öncesinde Muhammmed Gümüşkaya'ya sevgi gösterilerinde bulundu.KİM İLK KEZ SAHADAFenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak lisansını bir süre çıkartamadığı Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, lisansının çıkartılmasının ardından ilk kez kadroda yer aldı ve teknik direktör Vitor Pereira oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü.FENERBAHÇE 533 GÜN SONRA LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTUFenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda 533 gün sonra bir lig maçında taraftarına karşı oynadı. Son olarak 2019-2020 sezonunda 7 Mart 2020 tarihinde oynanan Denizlispor karşılaşmasında taraftarıyla birlikte oynayan sarı lacivertli ekip, 533 gün sonra taraftarına kavuştu. Pandemi kapsamında Ülker Stadyumu'na yoğun önlemler altında alınan sarı lacivertli taraftarlar, oyunculara ve teknik ekibe sevgi gösterilerinde bulundu ve tezahüratlar yaptı.ERSUN YANAL TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının ligin ilk haftasında Göztepe ile oynadığı maçtaki ilk 11'den tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Mukairu yerine Amilton'a ilk 11'de şans verdi. FTA Antalyaspor sahaya; Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright ilk 11'iyle çıktı.BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÜLKER STADYUMU'NDA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maç öncesinde Ülker Stadyumu'nda sahaya indi ve tribünleri selamladı.


Spor Toto Süper Lig, Muhammed Gümüşkaya, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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