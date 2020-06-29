Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Marius Sumudica: Sürekli galibiyeti kaçırıyoruz

Tamer Tuna: Yenilmezlik serimizi 11 maça çıkardık

GAZİANTEP,(DHA) -

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, mücadeleden bir puan kazandıklarını ifade ederek, "Bugün 2 puan kaybettik. Rakibimizden daha iyiydik, onlar şanslıydı çünkü 90 dakika topa biz sahiptik. Şanssız bir penaltı yedik. Bugün galibiyeti kaçıran yine biz olduk. Ankaragücü ve Galatasaray maçında öndeydik. Ama puan kaybettik. Sürekli galibiyeti kaçırıyoruz. Oyuncularımı sürekli uyarmaktan canım sıkıldı. Golü bulduktan sonra topu rakip sahada istiyorum. Onlara neler oluyor bilmiyorum. 35 puana ulaştık ve kimse bunu bizden beklemiyordu. 5 maçımız kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

TAMER TUNA: YENİLMEZLİK SERİMİZİ 11 MAÇA ÇIKARDIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise takımının ortaya koyduğu oyundan ve azminden memnun olduğunu ifade ederek, "Buraya kazanamadığımızda en azından kaybetmemek üzere geldik. Biz beraberliğe üzülen bir takımız normalde. Son haftalarda bir maç dışında takımımız üst düzey bir futbol oynadı. Yenilmezlik serimizi 10 maçtan 11 maça çıkardık. Oyuncularımız adına çok güzel bir şey. Onların bu duyguyu yaşamasını istiyordum çünkü. İlk yarı karşılıklı dengeli bir oyun vardı. Ama onlara net bir pozisyon vermedik. İkinci yarı 10 kişi kalınca oyunu daha domine ettik. Takımın oyunundan ve disiplininden memnunum" diye konuştu.