Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını, kalan üç maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.
Oyunun istedikleri seviyede olmadığını belirten Hüseyin Çimşir, 'Lige verilen aradan sonra sahalarında oynadığımız iki müsabakanın oyun başlangıçları ve gidişatı istediğimiz seviyede olmadı. Rakibin orta sahadaki dirençli oyununa cevap veremedik. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Penaltı ile geriye düştük, iki penaltı ile öne geçtik. Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, oyuna ortak ettik. Rakibi oyun dışına atamadık. 3 maç kaldı, en iyi şekilde bu maçları bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber değerlendirme yaparız' dedi.
Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun üzerindeki baskının farkında olduklarını kaydeden Tuna, 'Öne geçtiği maçlarda bu kadar puan kaybı yaşamıştı. Bugüne kadar 22'ydi bugün 24'e çıktı. Bunda büyük etkisi olduğunu düşünebiliriz. Biz çok eksik oyuncu ile oynadık. 9 tane sakat, cezalı ve riske etmek istemediğimiz oyunculardan yoksun geldik. 16 kişilik kadromuzda 2 tane kalecimiz vardı. Oyuncularımın isimleri değişse de oyun kültürümüzü, felsefemizi sahaya yansıtabildik. Bunun da sonucu beraberlik oldu. Çünkü ikinci yarı ligde kalabilen ve seneye de Süper Lig'de olabilen bir Antalyaspor olsun diye çok mücadele verdik. Bugün de onun karşılığıydı. Çünkü oynayan, oynamayan çalışkan bir grupla bu seviyeye gelmiştik. İnşallah kalan 3 maçta da bu puanı yukarılara çekebiliriz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Büyük camia. Oyunculuk dönemimde burada kaldığım süre yaşadığım en güzel 2 seneydi ama maalesef bazen oyuncuların elinde olan farklı şeyler, sahaya oyun gücü olarak yansımayabiliyor. Trabzonspor, bugün bunu sahaya yansıtamadı, biz çok olumlu şekilde yansıtabildik' ifadelerini kullandı.