Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Mame Thiam: İyi iş çıkardık

Erol Bulut: Eksiklerimiz üzerine çalışacağız

Tamer Tuna : Çok verim aldığımız bir maç oldu

Ata SELÇUK/ - Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği The Land Of Legends Cup yarı final müsabakasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın adamı seçilen Mame Thiam ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.İlk olarak söz alan Thiam, Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söylerken, "Covid-19 salgını olduğum için de üzgünüm. Bu maçta taraftarımız olsun isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Biz antrenmanda uyguladığımız, çalıştığımız şeyleri saha içinde uyguladık. Bence iyi iş çıkardık. Çalışmaya devam edeceğiz lige iyi başlamak adına" dedi.EROL BULUT: EKSİKLERİMİZ ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZKendileri adına güzel bir maç olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Güzel bir çıkışta olduğumuzu söyleyebilirim. Futbolcularımız, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. 4-0 kazandık evet ama eksiklerimizi görüp, daha iyi olmamız lazım. Bunlar üzerinde çalışacağız. Başlangıcı iyi yaptık, inşallah devamı gelir" diye konuştu."BUNDAN SONRASI İNŞALLAH BU ŞEKİLDE DEVAM EDER"3 gol kaydederek hat-trick yapan Mame Thiam'ın performansına değinen Bulut, "Thiam iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta iyi hissettiğini bizi gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı. İyi bir maç oldu futbolcularım adına. Yakaladığımız pozisyonları, Alanyaspor maçında iyi değerlendiremedik. Bugün daha iyi yaptık. Bundan sonrası da inşallah bu şekilde devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.TAMER TUNA: ÇOK VERİM ALDIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU

Tamer Tuna ise "Her zaman istediklerimiz olamayabiliyor" derken, şu ifadeleri kullandı: "İçerideki sonuçtan çok verim aldığımız bir maç ortaya çıktı. Oyuncu olarak eksikliklerimiz var. Hakan Özmert sağ bekte oynadı, başka isim yoktu. Çok verim aldığımız, sezona bakış anlamında da çok hazır olacağımız sonuçlar çıkardık. Bu 4-0'dan daha önemli. Çünkü lig başladıktan sonra daha farklı olacak. Tabii ki moralimiz bozuluyor. Kondisyon adına da geçiş dönemiydi bu hafta. Sondan 2'nci hafta lig öncesi. Bugünkü antrenman maçı da buna bir örnek. Önemli bir hazırlık maçıydı, bizim adımıza verimli diyebilirim."