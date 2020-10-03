Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0 galibiyetle ayrıldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Son 3 haftadır kazanamadıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Antalyaspor geçen sezondan bu yana istikrarlı kadrosunu koruyan ve iyi oynayan bir takımdı. Bugün işimiz zordu ama oyuncularımız iyi konsantre oldu. Aramıza yeni gelen arkadaşların da sahadaki performansları yeni olmalarına rağmen oldukça iyiydi. Bu da maça yansıdı ve kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçları için başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, futbolcu Semih Kaya ve Wallace Fortuna dos Santos'un takıma katılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İkisi de pozisyonlarında tecrübeli oyuncular. Onların duruşu takımdaki diğer oyuncuların duruşunu etkiledi. İyi bir görüntü verdik bugün sahada iyi mücadele ettik. Benjamin Tetteh de oldukça iyi performans gösterdi inşallah bu durumunu daha iyiye giderek devam ettirir. Abdulsamed Damlu'ya da değinmek gerekirse o da iyi çalışıyordu. Herrera üç haftadır çok talihsiz goller yiyince biraz dinlendirelim dedik. Biraz dışarıdan seyretsin, rahatlasın diye Abdulsamed'e bu şansı verdik. O da iyi değerlendirdi, ona da her an hazır olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu performansını sürdürür."

Tamer Tuna: "Daha iyi bir Antalyaspor olarak devam etmek istiyoruz"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise "Uzun bir süredir deplasmanda mağlup olmadıktan sonra bugün Malatya'da kaybetmek bizi memnun etmedi." dedi.

Yeni Malatyaspor'u tebrik eden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalyaspor'un sahip olduğu özellikler ve oyuncularımızın iyi yönleri bazen ortaya çıkmayabiliyor. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Kendi yapabildiğimiz en iyi özelliklerimizde gayretimiz vardı. Oyunuzu zorladık, ikinci yarı istediğimiz baskıyı da kurduk istediğimiz. Tüm hücum oyuncularımızın sahada oldu anlarda dahil maalesef o golü atamadık. Milli maç arasında da bunları da gidererek daha iyi bir Antalyaspor olarak devam etmek istiyoruz. Ne eksikti? Sahada ki o disiplinimiz. Gayretli olmamıza rağmen pozisyonlarda olan saha içi organizasyonumuz. Kendimize güvenimiz, açıkçası çok güvenli de bir takımız. Bugün daha fazla konsantrasyondan da sahada istediklerimizi yapamamış olabiliriz, bunu da değerlendireceğiz. Ama ne olursa olsun Antalyaspor'un sahip olduğu oyun disiplini, oyunu güzelleştirme, hızlı oyun, oyunun kontrolünü top rakipteyken topa sahip olduğumuzda bile sağlayan özelliklerimiz bugün biraz eksikti."

Tuna, topun oyunda kalma süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Sürekli duran, sürekli iletişim olunan, konuşmalarıyla oyunun durduğu, tempo kazanmadığı ve kötü futbolun olduğu günde kaybetmek gerçekten kötü. Bir maç oynatılır, mağlup olabilirsiniz ama oyun kötü. Oyuncular çok iyi değil sadece gayretli. Bu kendi takımım için söylüyorum ama sahada ki görüntü bir teknik adamın memnun olabileceği emin olun hiçbir şey yoktu. Kazansak da zaten böyle bir maçta galip olsam böyle eleştiri yapabilirim. Çünkü topun oyunda kalma süresi belki haftanın en kötüsü olabilir en aşağıda. Çünkü bu kadar oyun durmaz, bu kadar iletişim olmaz, bu kadar faul olduğunda bekletilmez. Açıkçası gerçekten sadece hakemler üzerinden söylemiyorum bunu oyuncular da neden oluyor ama futbol böyle, bunu da engelleyemiyoruz maalesef. Biz bireysel olarak çabalasak da teknik adamlar, oyun böyle gelişiyor Türkiye'de bunun için de bir eleştiri yapmak istedim."