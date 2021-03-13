SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

13.03.2021 19:28

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanBurcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumlusu karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor teknik sorumlusu Semih Tokatlı, 'Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu mutluğun en önemli nedeni de özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı. 2. yarı biraz daha kontrollü oynamaya çalıştık. Ama yine de amacımız sonuca ulaşmaktı. Neticesinde ikinci yarıda bulduğumuz gollerle de 4 farklı bir galibiyet elde ettik. Bunun için çalışmıştık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Bunun için oyuncularımızı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Yarın da bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız maç için daha yüksek konsantrasyonla hazırlanacağız' dedi.

"FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor ile karşılaşacaklarını ve bu maça da aynı ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlanacaklarını söyleyen Tokatlı, 'Aynı ciddiyetle ve daha fazla konsantre ile oyuncularımızın motivesini sağlayarak kupa maçına hazırlanacağız. Geçen yıl final oynamış takım olarak bu yıl da final oynamak istiyoruz. Kaliteli bir takımız ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edip, final oynamak istiyoruz' diye konuştu.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fraport- TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal da şunları söyledi:

'Oynan maçtan daha iyisini yapabilirdik ancak sonuç elde edemedik. Daha iyi sonuç için disiplin ve oynadığımız oyunun sadakati çok önemliydi. Bizi kendi oyunumuz dışında hiçbir şey etkilememeli. Bizim oyun dışında etkilendiğimiz konular oldu. Özellikle maçın hakeminin tutumundan kaynaklanan benim ve oyuncularım takıntısı bizi oldukça oyunun dışarına çekti. Buna izin vermememiz gerekiyordu ancak maalesef bunu yaptık. Diğer taraftan rakibimizin sert oyunu ve mücadelesine karşılık vereceğimiz birçok pozisyon varken, maalesef dağınıklığımız yüzünden bunu yapamadık. 15 maçtır kaybetmeyen bir takım ve bugün mağlup olan takım. Futbolun içinde böyle şeyler var ama bir daha böyle bir şeyin tekrarlanması adına; oyuncularımızla biz gereken konuşmaları yapacağız. Nasıl kazandığımızı paylaşıyorsak kaybettiğimizi de paylaşıp yolumuza bakacağız.'

"ÇIKARDIĞIMIZ DERSİN SONUÇLARINDA DAHA İYİ ÇALIŞMALIYIZ"

Çarşamba günü Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Alanyaspor ile karşılaşacakları hatırlatılırken, bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Yanal, şöyle konuştu:

'Rakibimiz yine aynı takım olacak ama bizim bu maçtan da ders çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle çıkardığımız dersin sonuçlarında daha iyi çalışmalıyız. Her 2 takıma da başarılar dilerim.?

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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