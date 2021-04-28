Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 38'inci haftasında Bursa'da oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini ve Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal mücadeleyi değerlendirdi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, ilk yarıda önde oynadıklarını fakat 2'nci yarıda oyunu kendi yarı alanlarında kabullendiklerini söyledi.

DAVID SASSARINI: BERABERLİK MAÇIN DOĞAL SONUCUSassarini, "İlk yarıda 2 gol bulduk, daha fazla üretken taraf bizdik, 2'nci yarı oyunu kendi alanımızda kabul ettik, bu farklılığın oluşmasında koronavirüs vakası atlatan 15 oyuncumuzun kondisyon durumlarının etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Beraberlik maçın doğal bir sonucu oldu. Rakipte de iyi oyuncular vardı, özellikle çok süratli, kısa ortalar yapabilen, hızlı atağa çabuk çıkabilen oyuncular var. Bunlar da maçın sonucunu etkiledi" diye konuştu.ERSUN YANAL: KARAGÜMRÜK'E KARŞI EKSİK OYUNCULARIMIZA RAĞMEN ÇOK İYİ CEVAP VERDİK

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü mücadelenin ikinci yarısının kendileri adına çok keyifli geçtiğini dile getirdi. Fatih Karagümrük'ün taktiksel olarak çok farklı organizasyonları denemeye çalıştığını ve bunları da başarılı olarak yapan bir takım olduğunu belirten Yanal, "Futbol oynamaya odaklanmış bir takım. Biz onların karşısında, birçok oyuncumuzun eksikliğine rağmen çok iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle genç oyuncuların tepkisi hepimizi umutlandırdı. MKE Ankaragücü maçından bu yana 9 oyuncumuzdan yoksun oynuyoruz, hastalıklar, sakatlıklar bizim önümüzü zora sokan gelişmeler oldu. Yeni oynayan oyuncularımızın performansları iyiydi, umutla bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha da gelişerek oynamayı ve genç oyuncularımızı geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.