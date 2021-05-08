Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında konuk ettiği Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk yarı itibariyle sezonun en baskın futbollarını oynadıklarını, önümüzdeki sene daha fazlasını daha iyisini hak eden bu şehre vermeye çalışacaklarını söyledi.

Topa sahip olduklarını ve pozisyon zenginliklerinin bulunduğunu belirten Abdullah Avcı, "İlk yarıda maçı bitirebilirdik. İkinci yarı golü bulduk. Oyun elimizde giderken yaptığımız çalışmalar, uygulamalarımıza rağmen kenar ortadan skor 2-1'e geldi. Rakip sayısal olarak fazla geldi. Belki pozisyon vermedik ama rakip gol atacak gibi hissettirdi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ligin sonuna geldiğinde oyuncuların ciddiyeti, oyun planına sadık kalması bütün hepsi iyi niyetle uyguladılar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FAZLASINI DAHA İYİSİNİ HAK EDEN BU ŞEHRE VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"Avcı, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmayı garantilediği yönündeki bir soru üzerine ise, "Trabzonspor'un hedefi her maçı kazanmak, zirvede olmaktır. Bugün itibariyle ligin değerlendirmesini de yapabiliriz. Sıralamamız, bütün veriler aşağıdan yukarı doğru seyretti. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olması gerekiyor. 1-1,5 aydır önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki sene daha fazlasını daha iyisini hak eden bu şehre vermeye çalışacağız" diye konuştu.ERSUN YANAL: ALACAĞIMIZ 1 PUANLA KUPA FİNALİNE DAHA RAHAT ÇIKMIŞ OLACAĞIZ

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, oyuncularının bugün olağanüstü bir mücadele verdiğini belirterek, "Bugünkü maçın bizim için oldukça yorucu ve zor geçeceği belliydi. Bugünkü sonuçtan sonra dönüp soyunma odasına baktığımda Ankaragücü maçı, özellikle milli aradan sonra sakatlanan oyuncularımız, arkasından da o hafta başlayan 6 oyuncunun kovid olması, devre arasındaki transfer yasağı sonrası belli kadroyla mücadeleye iten şartlar ve oyucularımızın olağanüstü duruşu olduğu bir sezon sonuna getirdi. Olağanüstü mücadele ettiler ve çok yorgun, bitkin durumdalar. Zor dönem geçirdik. Bu mücadeleyi ortaya koydukları için onlara teşekkür ediyorum. Sonda da alacağımız 1 puanla kupa finaline de daha rahat çıkmış olacağız" ifadelerini kullandı.